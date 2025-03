https://fr.sputniknews.africa/20250314/plus-lukraine-attend-plus-les-prochaines-propositions-russes-seront-mauvaises-1071082032.html

Plus l'Ukraine attend, plus les prochaines propositions russes seront mauvaises

C'est en ce sens que la journaliste française dans le Donbass Christelle Néant analyse l'appel de Vladimir Poutine d'installer une zone tampon pour assurer la... 14.03.2025, Sputnik Afrique

"Le message que ça envoie à ceux qui essaient de déstabiliser ou de modifier dans leur intérêt les frontières de la Fédération de Russie, c'est que plus ils donnent à Kiev des moyens de frapper en profondeur, plus ils soutiennent le parti de la guerre en Ukraine est que plus en réalité l'Ukraine va en payer le prix en matière de pertes territoriales", explique-t-elle à Sputnik Afrique.

