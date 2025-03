https://fr.sputniknews.africa/20250314/les-usa-et-israel-contactent-trois-pays-dafrique-sur-linstallation-de-gazaouis-sur-leur-sol-1071077024.html

Les USA et Israël contactent trois pays d’Afrique sur l'installation de Gazaouis sur leur sol

Il s'agit du Soudan, de la Somalie et du Somaliland, république autoproclamée, relate AP. 14.03.2025, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/02/07/1070554170_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30fff7e7fa02946282cc642eb707283e.jpg

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan d’après-guerre proposé par le Président Donald Trump, affirment les responsables américains et israéliens cités par l'agence.Le Soudan aurait rejeté la proposition, tandis que des responsables somaliens et du Somaliland nient toute connaissance de cette démarche.De leur côté, des responsables américains et israéliens l'ont confirmée, sous condition d'anonymat.Le plan de Donald Trump prévoit le déplacement permanent de plus de deux millions de Gazaouis. Les États-Unis sont censés prendre le contrôle du territoire et le développer. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, salue cette idée.Ce plan des États-Unis et d'Israël a été largement condamné et soulevé de graves questions juridiques et morales. Les Palestiniens et les pays arabes s'opposent fermement à ce plan et prônent la reconstruction de Gaza.

