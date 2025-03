https://fr.sputniknews.africa/20250314/les-unites-delite-ukrainiennes-ont-fui-tant-que-cetait-encore-possible-de-la-region-de-koursk-1071081485.html

Les unités d'élite ukrainiennes "ont fui tant que c'était encore possible" de la région de Koursk

Les unités d'élite ukrainiennes "ont fui tant que c'était encore possible" de la région de Koursk

Sputnik Afrique

C'est ce que révèle à Sputnik Afrique Christelle Néant, journaliste française dans le Donbass. 14.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-14T14:41+0100

2025-03-14T14:41+0100

2025-03-14T14:41+0100

opinion

ukraine

koursk

nationalistes

donbass

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/07/1067770351_0:215:3205:2018_1920x0_80_0_0_f36c7218470b07f4de82b55501f8e279.jpg

Cette fuite a été opérée "sous couvert d'unités, entre autres, de la défense territoriale", précise-t-elle. Ce sont des gens qui étaient au départ volontaires pour défendre leurs villes et qui "n'étaient pas du tout préparés et pas du tout prêts psychologiquement à aller mener des attaques ou une défense en territoire russe", ajoute la reporter. La journaliste note la "scission" entre les brigades "constituées de gens qui ont été attrapés dans la rue" et bataillons nationalistes ou les brigades d'élite. Les membres de ces dernières sont "profondément endoctrinés", "veulent se battre" et certaines se sont même battues jusqu'au dernier homme, "ce qui n'avait strictement aucun sens", indique Mme Néant.

ukraine

koursk

donbass

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, ukraine, koursk, nationalistes, donbass