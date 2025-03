https://fr.sputniknews.africa/20250314/le-tchad-recoit-54400-compteurs-intelligents-pour-une-meilleure-gestion-du-reseau-electrique-1071074967.html

Le Tchad reçoit 54.400 compteurs intelligents pour une meilleure gestion du réseau électrique

Les dispositifs de nouvelle génération ont été réceptionnés le 12 mars par le ministre de l’Eau et de l’Énergie, à N'Djamena. 14.03.2025, Sputnik Afrique

Ils comprennent: 4.400 compteurs réservés aux grands comptes (hôpitaux, grands hôtels, PME) et 50.000 compteurs bidirectionnels pour les ménages.Grâce à ces équipements, “nous allons améliorer la précision de la facturation, réduire les fraudes, optimiser la gestion de la demande énergétique et moderniser le réseau", a déclaré Passalé Kanabé Marcelin.Les équipements devraient également aider à réduire les pertes commerciales et techniques qui pèsent “lourdement” sur la Société Nationale d’Électricité, a-t-il précisé. Enfin, une telle acquisition s'inscrit dans les efforts du Tchad à réaliser une transition énergétique, conlcut M.Marcelin.

