https://fr.sputniknews.africa/20250314/lalgerie-lance-une-compagnie-aerienne-pour-les-vols-domestiques-1071084789.html

L'Algérie lance une compagnie aérienne pour les vols domestiques

L'Algérie lance une compagnie aérienne pour les vols domestiques

Sputnik Afrique

La société sera affiliée à Air Algérie et permettra à celle-ci de se développer davantage à l’international. 14.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-14T18:37+0100

2025-03-14T18:37+0100

2025-03-14T18:37+0100

algérie

maghreb

air algérie

compagnie aérienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/1b/1066763045_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_17f9075ef96ef242c26af293290c8a50.jpg

Cette décision s'inscrit dans la volonté des autorités de proposer plus de fréquences de vols et de garantir une meilleure couverture des régions enclavées. Elle a été prise le 12 mars au cours d'une réunion de travail consacrée à l’examen de la situation du transport aérien et présidée par Abdelmadjid Tebboune.

algérie

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, maghreb, air algérie, compagnie aérienne