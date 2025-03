https://fr.sputniknews.africa/20250314/lafrique-pourrait-augmenter-ses-exportations-de-gnl-a-lechelle-mondiale-jusqua-15-dici-2050--1071082256.html

L'Afrique pourrait augmenter ses exportations de GNL à l'échelle mondiale jusqu'à 15% d'ici 2050

Selon des prévisions, la part des exportations africaines de GNL dans le monde pourrait passer de 10% à 15% d'ici 2050. 14.03.2025, Sputnik Afrique

Alors qu'aujourd'hui les exportations africaines du gaz naturel liquéfié représentent 10%, elles pourraient atteindre 15% d'ici 2050.Ces prévisions reposent sur des investissements majeurs au Nigeria, au Sénégal, en Angola, en Mauritanie et au Mozambique, selon un rapport publié par le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF).Plusieurs facteurs favorables sont distingués par le "Global Gas Outlook Report 2050": En plus de l'Europe, l’Afrique alimenterait progressivement l’Asie, suggère le rapport. Le Mozambique pourrait devenir même le cinquième exportateur mondial de GNL, si les investissements en cours se concrétisent. Il pourrait représenter à lui seul plus de 40 % des exportations africaines.

