https://fr.sputniknews.africa/20250314/ladhesion-du-togo-a-laes-pourrait-introduire-des-tensions-avec-la-cedeao-1071082784.html

L'adhésion du Togo à l'AES "pourrait introduire des tensions avec la CEDEAO"

L'adhésion du Togo à l'AES "pourrait introduire des tensions avec la CEDEAO"

Sputnik Afrique

C'est l'alerte que lance Abdoul Diallo, analyste malien, à la suite des propos du chef de la diplomatie togolaise qui avait évoqué une possible entrée de son... 14.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-14T16:17+0100

2025-03-14T16:17+0100

2025-03-14T16:17+0100

opinion

alliance des états du sahel (aes)

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

france

togo

union européenne (ue)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/07/06/1067402720_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_1306dfe352ad34cc49f89c66b9bde429.jpg

La CEDEAO veut le retour des pays de l'AES dans son giron, mais ne prend aucune décision noble en faveur des États membres, explique M.Diallo à Sputnik Afrique. L'AES est aujourd'hui un "modèle de force et de puissance", estime l'analyste. Il note un rapprochement stratégique entre le Togo et l'AES notamment avec les exercices militaires conjoints en mai dernier. En se tournant vers l'AES, "le Togo semble vouloir s'affranchir d'une dépendance excessive vis-à-vis des anciennes puissances coloniales comme la France et d'autres pays de l'Union européenne", fait remarquer Abdoul Diallo.

france

togo

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, alliance des états du sahel (aes), communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), france, togo, union européenne (ue)