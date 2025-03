https://fr.sputniknews.africa/20250314/la-visite-de-steve-witkoff-a-moscou-ce-que-disent-les-medias-occidentaux-1071077931.html

La visite de Steve Witkoff à Moscou: ce que disent les médias occidentaux

La presse étrangère a suivi de près le déplacement de l'envoyé spécial de Donald Trump dans la capitale russe, où il a rencontré Vladimir Poutine. 14.03.2025, Sputnik Afrique

New York Times: Entrer en contact avec M. Poutine est une tâche qui ferait réfléchir même un diplomate chevronné. Certains experts et diplomates qui connaissent M. Poutine craignent que M. Witkoff ne soit confronté à une situation qu’il ne peut pas gérer.Politico: Tous les regards sont tournés vers Moscou où l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, s'est rendu pour une rencontre prévue avec le Président russe.Axios: Les pourparlers de Moscou sont essentiels aux efforts de Trump pour obtenir un cessez-le-feu de 30 jours entre la Russie et l'Ukraine. La visite pourrait également donner lieu à un appel téléphonique entre MM Trump et Poutine.Washington Post: Lorsque, le mois dernier, l'envoyé de Trump négociait avec la partie russe un accord pour la libération de l'enseignant américain Marc Fogel, il a déclaré que l’amitié de Trump avec Poutine avait permis les négociations et continuerait de le faire.

