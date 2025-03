https://fr.sputniknews.africa/20250314/la-france-sapprete-a-transmettre-a-alger-une-liste-dalgeriens-a-expulser-de-lhexagone-1071083653.html

La France s'apprête à transmettre à Alger une liste d'Algériens à expulser de l'Hexagone

Le document comporte "plusieurs dizaines" de noms, selon des sources gouvernementales citées par les médias français. 14.03.2025, Sputnik Afrique

D'autres listes pourraient s'ajouter à cette première, avait suggéré le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau alors que les relations entre Paris et Alger traversent une période tendue.Cette remise "offre un répit mais ne désactive pas les causes de la crise", a indiqué, dans une interview à la presse, Hasni Abidi, directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Il prône ainsi une reprise de l’action diplomatique et d’un dialogue.L'Algérie avait refusé d'accepter des ressortissants en situation irrégulière expulsés par la France. Parmi eux, l'auteur d'un attentat en février à Mulhouse. Ce cas a dégradé davantage les rapports bilatéraux.Auparavant, en juillet 2024, Paris avait reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, provoquant l'ire d'Alger. La détention de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a davantage envenimé les relations.

