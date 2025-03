https://fr.sputniknews.africa/20250314/ibrahim-traore-le-burkina-faso-sera-le-tombeau-du-terrorisme-1071079203.html

Ibrahim Traoré: "Le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme"

En rendant hommage aux militaires morts, le Président du Faso a promis d'éradiquer le terrorisme. 14.03.2025, Sputnik Afrique

"Nous les vengerons et nous les vengerons pour toujours. Tous ceux qui ont pris des armes contre notre patrie périront", a lancé Ibrahim Traoré. Le Président Traoré a échangé avec les familles des combattants tombés au front lors de la cloture de la conférence nationale sur le thème "Reconstruction psychosociale et autonomisation des veuves et orphelins des forces combattantes: états des lieux et perspectives"Les échanges, qui ont eu lieu du 11 au 13 mars, ont porté sur:

