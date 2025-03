https://fr.sputniknews.africa/20250313/lua-rejette-le-gouvernement-parallele-du-soudan-1071070817.html

L'UA rejette le gouvernement parallèle du Soudan

L'UA rejette le gouvernement parallèle du Soudan

Sputnik Afrique

Formé par les Forces de soutien rapide (FSR) et leurs alliés, cette institution pourrait fragmenter davantage le pays déjà ravagé par près de deux ans de... 13.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-13T17:27+0100

2025-03-13T17:27+0100

2025-03-13T17:27+0100

soudan

union africaine (ua)

conflit

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/02/01/1070453063_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_06ca64a355099a8a2eead833867c0b26.jpg

À la suite de sa réunion du 11 mars à Addis-Abeba, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA a exhorté les membres de l'Union et la communauté internationale à ne pas reconnaître ou appuyer une telle entité.La RSF et leurs mouvements alliés ont annoncé la formation d'un gouvernement "de paix et d'unité" à Nairobi.L’UA a réaffirmé son attachement à la souveraineté du Soudan et a demandé instamment des négociations pacifiques.Depuis avril 2023, le conflit en cours a tué plus de 24.000 personnes et déplacé plus de 14 millions d'habitants, selon l'Onu.

soudan

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

soudan, union africaine (ua), conflit, afrique