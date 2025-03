https://fr.sputniknews.africa/20250313/les-populations-du-maghreb-dil-y-a-8500-ans-descendaient-en-partie-des-europeens-selon-une-etude-1071071402.html

Les populations du Maghreb d'il y a 8.500 ans descendaient en partie des Européens, selon une étude

L'analyse de l'ADN ancien a démontré que les populations qui vivaient au Maghreb il y a plus de 8 500 ans descendaient, en partie, de chasseurs-cueilleurs... 13.03.2025, Sputnik Afrique

recherches

histoire

préhistoire

homme préhistorique

génétique

génome

maghreb

Les Européens de l'âge de pierre auraient navigué en canoës à travers la Méditerranée pour atteindre l'Afrique, suggère une étude publiée dans la revue Nature. David Reich, qui a dirigé l'étude, explique que le génome d'un homme du site tunisien de Djebba correspond à 6% avec celui des chasseurs-cueilleurs européens. Les scientifiques ont en effet séquencé l'ADN des os ou des dents de 9 individus provenant de sites archéologiques du Maghreb oriental, qui ont vécu il y a entre 6.000 et plus de 10.000 ans. Bien que des découvertes archéologiques aient déjà laissé supposer des échanges culturels entre chasseurs-cueilleurs européens et nord-africains, cette nouvelle étude fournit la première preuve directe de voyages maritimes transméditerranéens à cette époque.

maghreb

recherches, histoire, préhistoire, homme préhistorique, génétique, génome, maghreb