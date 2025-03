https://fr.sputniknews.africa/20250313/le-burkina-introduit-un-economat-pour-son-armee-1071070464.html

Le Burkina introduit un économat pour son armée

Le Burkina introduit un économat pour son armée

Sputnik Afrique

L'armée du Faso s'est dotée d'un économat chargé d'améliorer le pouvoir d'achat des militaires et de leurs familles, en leur fournissant des produits... 13.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-13T17:21+0100

2025-03-13T17:21+0100

2025-03-13T17:21+0100

burkina faso

armée

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/0e/1058590725_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2e65ae0c0197ede6d6ef427abf9d75e0.jpg

Le gouvernement burkinabè établit un économat pour améliorer le pouvoir d'achat et les conditions de vie des militaires burkinabè et de leurs familles, selon un communiqué du ministère de l'Économie.Cet établissement public doit leur permettre d'accéder aux produits de grande consommation et aux équipements essentiels à des prix abordables. Par cette mesure, le gouvernement cherche à renforcer la solidarité nationale et à remonter le moral, et donc l'efficacité, des militaires engagés dans la lutte contre le terrorisme.

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

burkina faso, armée