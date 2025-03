https://fr.sputniknews.africa/20250313/la-tanzanie-remporte-le-prix-du-meilleur-cafe-robusta-dafrique-selon-les-medias-locaux-1071068571.html

La Tanzanie remporte le prix du meilleur café Robusta d'Afrique, selon les médias locaux

La Tanzanie remporte le prix du meilleur café Robusta d'Afrique, selon les médias locaux

13.03.2025

Les agriculteurs du café Robusta de la Ngara District Agricultural Marketing Cooperative Society (AMCOS) se sont vu décerner le prix Taste of Harvest 2025 par l'Africa Fine Coffees Association (AFCA), rapporte The Guardian.Le concours s'est déroulé le mois dernier lors de la Conférence et exposition Africa Fine Coffees à Dar es Salaam. Le PDG de l'entreprise vainqueur s'est engagé à maintenir des normes élevées. "Nous offrons aux agriculteurs des formations pendant et en dehors de la saison des récoltes. Nous les sensibilisons également aux meilleures pratiques de récolte, de transformation et de stockage du café", a fait valoir Elisha Taramka cité par le média, en précisant qu'un strict contrôle qualité est mis en place.

