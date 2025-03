https://fr.sputniknews.africa/20250313/la-croissance-du-pib-africain-devrait-atteindre-38--en-2025-1071058908.html

La croissance du PIB africain devrait atteindre 3,8 % en 2025

La croissance du PIB africain devrait atteindre 3,8 % en 2025

Sputnik Afrique

La croissance du produit intérieur brut (PIB) africain devrait rebondir pour atteindre 3,8 % en 2025 et 4,1 % en 2026, selon un rapport de la Commission... 13.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-13T09:17+0100

2025-03-13T09:17+0100

2025-03-13T09:17+0100

afrique

croissance économique

addis-abeba

éthiopie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/14/1064214992_0:154:3008:1846_1920x0_80_0_0_31210c2f9058567e5856b38ce2184799.jpg

Le rapport a été publié mercredi à Addis-Abeba, la capitale de l'Ethiopie, au cours de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique de la 57e session de la CEA.Le rapport a été présenté par Zuzana Schwidrowski, directrice de la division Macroéconomie, Finances et Gouvernance de la CEA. Mme Schwidrowski a déclaré que les économies africaines restaient résilientes, mais que la croissance était encore inférieure aux niveaux requis pour faire progresser le développement social sur le continent. La contribution du commerce à la croissance de l'Afrique est inférieure à ce qu'elle a été par le passé, et ce bien que le commerce intra-africain soit de plus en plus dynamique et diversifié dans certaines zones du continent.Le rapport a également noté que l'Afrique demeurait la deuxième région connaissant la croissance la plus rapide au monde, notamment grâce à une baisse des pressions inflationnistes.Si l'extrême pauvreté en Afrique a diminué, conformément aux tendances mondiales, elle reste néanmoins élevée dans presque toutes les sous-régions d'Afrique en 2024, à l'exception de l'Afrique du Nord. Le changement climatique continue par ailleurs à menacer les acquis de développement de l'Afrique. La hausse des températures devrait notamment faire chuter les rendements agricoles, entraînant une insécurité alimentaire persistante dans certaines parties du continent, a ajouté le rapport.

afrique

addis-abeba

éthiopie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

afrique, croissance économique, addis-abeba, éthiopie