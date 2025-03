https://fr.sputniknews.africa/20250313/kiev-est-a-court-de-missiles-longue-portee-americains-atacms-selon-un-media-us-1071062493.html

Kiev est à court de missiles longue portée américains ATACMS, selon un média US

Kiev est à court de missiles longue portée américains ATACMS, selon un média US

L'Ukraine ne dispose plus d'aucun missile balistique américain ATACMS, rapporte AP en se référant à un responsable américain. 13.03.2025, Sputnik Afrique

"Les États-Unis avaient fourni au total moins de 40 de ces missiles et que l'Ukraine en était déjà à court fin janvier", précise l'Associated Press citant un responsable américain. Entretemps, Washington a annoncé mercredi la reprise du partage de renseignements militaires et ses livraisons d'armes à l'Ukraine, à l'issue des pourparlers à Djeddah avec une délégation ukrainienne. À cette heure, aucune information sur le contenu de ces lots n'a été communiquée. L'autorisation d'utiliser les ATACMS pour frapper la Russie en profondeur a été donnée à l'Ukraine par l'ex-Président américain Joe Biden à la mi-novembre. Le Royaume-Uni et la France ont fait de même pour leurs missiles Storm Shadow et SCALP. De son côté, la Russie a mis en garde contre une réponse "appropriée" en cas d'utilisation de ces armes par l'Ukraine à son encontre.

