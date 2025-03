https://fr.sputniknews.africa/20250313/des-togolais-se-regalent-du-concert-des-etudiants-du-conservatoire-tchaikovski-de-moscou-1071064243.html

Des Togolais se régalent du concert des étudiants du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou

Des Togolais se régalent du concert des étudiants du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou

Sputnik Afrique

C'est un premier événement de ce genre après l'éclatement de l'URSS, a fait valoir l'ambassadeur russe, présent à l'événement. 13.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-13T12:31+0100

2025-03-13T12:31+0100

2025-03-13T13:13+0100

togo

afrique subsaharienne

russie

concert

relations diplomatiques

grande guerre patriotique (1941-1945)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/0d/1071063884_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_8d06f6bc6c3a6ce05fb6c7cdc45d78f1.jpg

Le concert a été dédié au 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Russie et le Togo et au prochain 80e anniversaire de la victoire de l'URSS dans la Grande Guerre patriotique. Les jeunes talents ont interprété des chefs-d'œuvre de la musique russe et européenne, ainsi que des chansons populaires russes. Le concert a eu lieu en présence du ministre togolais de la Communication, des médias et de la culture et de la porte-parole du gouvernement. Des ambassadeurs, des personnalités togolaises et des journalistes y ont également assisté. Moscou est déterminé à renforcer sa coopération avec Lomé, y compris dans le domaine humanitaire, a fait savoir l'ambassadeur de la Russie.

togo

afrique subsaharienne

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

togo, afrique subsaharienne, russie, concert, relations diplomatiques, grande guerre patriotique (1941-1945)