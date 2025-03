https://fr.sputniknews.africa/20250312/les-entreprises-de-moscou-developpent-la-cooperation-agricole-avec-les-pays-africains---1071054679.html

Les entreprises de Moscou développent la coopération agricole avec les pays africains

Une délégation de représentants de gouvernements, entreprises et établissements d'enseignement éthiopiens et tanzaniens a visité une usine de maturation de... 12.03.2025, Sputnik Afrique

Au cours des négociations, les parties ont discuté des perspectives de coopération agricole.La réunion a rassemblé des représentants du ministère russe de l'Industrie et du Commerce, du Centre de soutien aux activités d'exportation, d'industrie et d'investissement de Moscou Mosprom et ceux de Artfruit.La délégation africaine comprenait le gouverneur de la province éthiopienne de Keffa, Endashaw Kebede, le conseiller du Président tanzanien pour les affaires agricoles, Ramadhani Magoha, le recteur de l'université de Bonga, le Dr Petros Woldegiorgis Woldesenbet, spécialisé dans la culture du café et des fruits tropicaux, et la directrice des services de réglementation de l'Autorité tanzanienne du commerce des engrais, Mme Claudia Freddy Kimako.Au cours de la réunion, les parties ont discuté des perspectives d'importation de produits agricoles à Moscou, du développement des installations de production pour le stockage et la transformation des produits agricoles, et ont décrit des mesures spécifiques pour accroître les approvisionnements en provenance d'Éthiopie et de Tanzanie.Ilya Orsik, chef adjoint du département des machines agricoles, alimentaires et de construction routière du ministère russe de l'Industrie et du Commerce, a parlé des perspectives de développement de l'exportation de machines agricoles et d'équipements alimentaires vers le marché africain. Ainsi, les entreprises russes et notamment moscovites sont prêtes à proposer des équipements pour la récolte, le séchage et la torréfaction du café et du thé, ainsi que des complexes d'emballage pour ces produits. Une attention particulière a été accordée aux possibilités d’utiliser les mesures de soutien en place pour organiser l’approvisionnement en machines et équipements.Les participants ont également souligné l’importance d’un échange d’expériences plus approfondi et de la formation de mécanismes de coopération durables.Le programme de l'événement comprenait une ouverture officielle, une présentation de projets, une visite des installations de production de Moscou et une discussion des questions clés à l'ordre du jour.La marque Artfruit appartient au groupe Greenfields, qui distribue des fruits, des baies et des légumes exotiques aux chaînes de vente au détail, aux restaurants et aux entreprises de fabrication dans toute la Russie depuis plus de 20 ans. Une autre usine de production de Moscou, qui fait également partie du groupe Greenfields, a attiré trois milliards de roubles grâce au programme de prêts d'investissement préférentiels du Fonds de Moscou pour le soutien de l'industrie et de l'entrepreneuriat pour acheter des lignes de tri et d'emballage de haute technologie, ainsi que des chambres spéciales qui simulent les conditions climatiques des pays d'origine.

