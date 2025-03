https://fr.sputniknews.africa/20250312/la-zone-de-libre-echange-continentale-africaine-est-un-prealable-au-developpement-de-lafrique-1071056523.html

La Zone de libre-échange continentale africaine est un "préalable" au développement de l'Afrique

La Zone de libre-échange continentale africaine est un "préalable" au développement de l'Afrique

La ZLECAF est une plateforme politique puissante qui permet aux Africains de définir une position commune, a estimé Antonio Pedro, secrétaire exécutif adjoint... 12.03.2025, Sputnik Afrique

Il est indispensable de mettre pleinement en œuvre l'accord de libre-échange africain car il peut "changer la donne", a souligné le responsable au cours de la 57e Conférence des ministres africains des Finances, de la planification et du développement économique de la CEA. Il a également insisté sur la mise en œuvre de tous les autres protocoles essentiels de la ZLECAF, adoptés il y a 13 ans à Addis-Abeba. Il faut d'accélérer les efforts pour relever les défis urgents du développement de l'Afrique, a pour sa part avancé la ministre éthiopienne des Finances. Semereta Sewasew a souligné la nécessité d'améliorer les infrastructures, l'investissement dans le capital humain et l'intégration régionale. Elle a mis en garde contre les contraintes financières qui entravent le potentiel de l'Afrique, en particulier dans le domaine des infrastructures, et a insisté sur le rôle crucial de l'éducation et de la santé. La haute responsable a exhorté les nations africaines à renforcer leur autonomie et l'innovation face aux transitions mondiales et à la diminution de l'aide au développement. La conférence se tiendra jusqu'au 18 mars.

