La Russie ne fera aucun compromis sur l'Ukraine s'il risque de menacer les civils russophones

La Russie ne fera aucun compromis sur l'Ukraine s'il risque de menacer les civils russophones

"Dans le contexte de cette crise particulière, nous savons ce qu'il faut faire pour éviter des compromis qui mettraient en péril le sort des personnes", a... 12.03.2025

Et de rappeler des propos contradictoires de Volodymyr Zelensky. Lorsqu'il était encore comédien et candidat à la présidence, il avait appelé à mettre fin à "l'attaque" contre la langue russe.Or, dans une interview de septembre 2021, il a conseillé aux personnes vivant en Ukraine mais croyant faire partie de la culture russe, d'aller en Russie, de quitter l'Ukraine. Et ce, pour le bien de leurs enfants, et l'avenir de leurs petits-enfants.

