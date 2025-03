https://fr.sputniknews.africa/20250312/la-cote-divoire-va-ouvrir-une-usine-de-transformation-danacarde-en-2026-1071054236.html

La Côte d'Ivoire va ouvrir une usine de transformation d'anacarde en 2026

La Côte d'Ivoire va ouvrir une usine de transformation d'anacarde en 2026

La construction a commencé le 8 mars dernier dans la commune de Katiola, indique la mairie dans un communiqué. 12.03.2025, Sputnik Afrique

La nouvelle usine, appelée "Kiklan Agro", pourrait produire 15.000 tonnes par an de produits dérivés de la noix de cajou pour le marché intérieur et l’exportation, détaille la municipalité. Cette dynamique du secteur est portée par un intérêt croissant des investisseurs locaux comme étrangers. Le projet revêt notamment une valeur sociale, incarnant la "volonté de promouvoir l’emploi local et d’améliorer les conditions de vie de nos agriculteurs", souligne Thomas Camara, maire de Katiola.

