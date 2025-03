https://fr.sputniknews.africa/20250312/echanges-commerciaux-afrique-moscou-33-au-cours-des-10-premiers-mois-de-2024-1071050765.html

Échanges commerciaux Afrique-Moscou: +33% au cours des 10 premiers mois de 2024

Échanges commerciaux Afrique-Moscou: +33% au cours des 10 premiers mois de 2024

Sputnik Afrique

Les deux parties "ont un énorme potentiel de coopération commerciale", a noté le chef du département des investissements et de la politique industrielle de... 12.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-12T12:22+0100

2025-03-12T12:22+0100

2025-03-12T12:22+0100

éthiopie

tanzanie

russie

moscou

échanges commerciaux

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/0c/1071050594_0:199:3076:1929_1920x0_80_0_0_e48ea7e77c35e5bdf41793ff919ee317.jpg

Cette annonce a été faite lors de la visite d'une délégation d'Éthiopie et de Tanzanie à l'usine moscovite Artfruit, une entreprise de maturation de fruits et de baies.Les discussions ont porté sur l’importation de produits agricoles à Moscou, du développement de la production et des livraisons de produits en provenance d’Éthiopie et de Tanzanie.

éthiopie

tanzanie

russie

moscou

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

éthiopie, tanzanie, russie, moscou, échanges commerciaux