Conflit en RDC: le M23 prend le contrôle de la chefferie de Kaziba, selon les médias locaux

Les rebelles sont entrés dans sa capitale, Lwanguku, dans la nuit du 10 au 11 mars après une journée de combats avec l'armée congolaise. La ville se trouve... 12.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-12T12:23+0100

Après la prise de Kaziba, "la population a assisté à l'avancée de l'AFC/M23 vers Rurambo et d'autres villages", dont la ville d'Uvira située à une trentaine de kilomètres de la frontière avec le Burundi, a rapporté le média Kivu News 24. Le Mouvement du 23 mars a été créé en 2012 par des officiers de l'armée congolaise entrés en rébellion. Depuis janvier, ses unités ont réussi à s'emparer de plusieurs villes dont des chefs-lieux des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, ainsi que de plus de 100 villages. Les autorités de la RDC accusent le Rwanda voisin de soutenir les rebelles, ce que Kigali nie.

