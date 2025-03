https://fr.sputniknews.africa/20250312/ce-monticule-en-forme-de-bateau-en-turquie-serait-il-larche-de-noe-de-nouvelles-preuves-trouvees-1071051843.html

Ce monticule en forme de bateau en Turquie serait-il l'Arche de Noé? De nouvelles preuves trouvées

L'étude du sol et des roches a montré que la formation de Durupinar, à une trentaine de kilomètres du mont Ararat, avait subi une inondation dévastatrice il y... 12.03.2025, Sputnik Afrique

Plus tôt, ils avaient déjà découvert des traces d'activités humaines dans la zone. La formation intéresse les experts depuis des décennies en raison de sa forme et de ses dimensions semblables à celles d'un navire, coïncidant avec la description biblique de l'Arche. Cependant, leurs conclusions sont contestées par des archéologues qui indiquent qu'il faut des millions d’années pour que le bois se fossilise en pierre. De plus, des recherches géologiques ont démontré que la configuration est le résultat de phénomènes naturels.

