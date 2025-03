https://fr.sputniknews.africa/20250311/tiani-a-bien-compris-les-enjeux-geostrategiques-et-geopolitiques-nationaux-et-internationaux-1071042296.html

"Tiani a bien compris les enjeux géostratégiques et géopolitiques nationaux et internationaux"

Telle est la conviction d'Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste socio-économique et politique nigérien. 11.03.2025, Sputnik Afrique

Il a analysé pour Sputnik Afrique le discours du Président nigérien à l'occasion de la réception des travaux des Assises nationales, marqué par un vibrant appel à l'unité nationale. Cet appel s'explique par la nécessité d'une "union sacrée des cœurs et des esprits" pour faire face aux défis économiques, sociaux et sécuritaires, souligne M.Magagi. Le seul front auquel les Nigériens doivent faire face est celui qui "sème l'insécurité", "qui est contre le développement économique et social", insiste-t-il. Selon lui, il faudrait s'attendre bientôt à des "décisions qui rassurent, qui décrispent le climat sociopolitique au Niger".

