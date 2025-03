https://fr.sputniknews.africa/20250311/lalgerie-va-construire-plus-de-2000-km-de-chemins-de-fer-1071038761.html

L'Algérie va construire plus de 2.000 km de chemins de fer

Les tronçons ferroviaires Laghouat - Tamanrasset et El Meniaa - Timimoun - Adrar forment la "Pénétrante Centre", où les trains circuleront à une vitesse de 220... 11.03.2025, Sputnik Afrique

Ces lignes connectent le nord et le sud du pays en traversant 10 villes regroupant plus de 18% de la population. Elles amélioreront également, à terme, l'interconnexion avec le Mali et le Niger, selon les autorités. Ces projets font partie du plan national de construction de nouvelles lignes ferroviaires visant à réduire la pression sur les autoroutes et à faciliter le transport des productions agricoles, industrielles et minières.

