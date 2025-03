Le groupement Ouest a amélioré sa position tactique, attaquant quatre brigades ukrainiennes. L'armée de Kiev a perdu 210 militaires, deux blindés de combat, deux pièces d'artillerie et un radar AN/TPQ-50 américain.

Le groupement Sud a occupé des positions plus avantageuses. Il a attaqué cinq brigades ennemies. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 270 militaires, deux blindés de combat et six pièces d'artillerie. Trois dépôts de munitions ont été anéantis.