Quatre candidatures pour la présidentielle gabonaise validées

10.03.2025

L'actuel Président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema fait partie des quatre candidats sélectionnés pour l'élection du 12 avril, a annoncé en...

Le ministre de l'Intérieur gabonais Hermann Immongault a annoncé devant la presse la liste des candidats retenus par la Comission Nationale d'Organisation et de Coordination des Élections et du Référendum. Il s'agit de: La Commission avait reçu et examiné 23 dossiers de candidatures. Les élections auront lieu le 12 avril.

