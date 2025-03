https://fr.sputniknews.africa/20250310/manifestations-nocturnes-a-bucarest-apres-le-rejet-de-la-candidature-de-calin-georgescu-1071019144.html

Manifestations nocturnes à Bucarest après le rejet de la candidature de Calin Georgescu

Manifestations nocturnes à Bucarest après le rejet de la candidature de Calin Georgescu

Sputnik Afrique

Des heurts entre police et manifestants ont eu lieu dans la capitale roumaine suite au rejet de la candidature de Calin Georgescu, favori des sondages, à la... 10.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-10T15:15+0100

2025-03-10T15:15+0100

2025-03-10T15:16+0100

international

roumanie

élections

élection présidentielle

manifestation

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/18546/88/185468876_0:178:2923:1822_1920x0_80_0_0_2ce3b6a4d30033bc9a13f976c53929e4.jpg

Les protestations de l'opposition à Bucarest contre le rejet de la candidature de Calin Georgesku à la prochaine présidentielle ont pris fin dans la nuit du 9 au 10 mars, mais le centre de la capitale roumaine reste sous le contrôle des forces de l'ordre, relate la chaîne de télévision Realitatea Plus.Des manifestants ont arraché les barrières érigées par les gendarmes, jeté des bouteilles et divers objets, et affronté les forces de l'ordre. Certains sont descendus sur le boulevard reliant la place de l'Université à celle de l'Unification et ont allumé un feu au milieu de la rue.Plusieurs partis ont déclaré que les manifestations se poursuivraient ce lundi. Le président de l'Alliance pour l'unification des Roumains, George Simion, a affirmé que davantage de personnes participeraient aux nouvelles actions, soulignant que 99% des participants étaient pacifiques "à l'exception de quelques provocateurs envoyés par le système".Le candidat indépendant Calin Georgescu avait remporté le premier tour de la présidentielle roumaine du 24 novembre avec 22,94% des voix. Après l'annulation des résultats de ce scrutin par la Cour constitutionnelle, une nouvelle présidentielle avait été programmée pour mai. Voyant sa candidature rejetée par la Commission électorale centrale, M.Georgescu avait déposé une plainte auprès de la Cour constitutionnelle, rappelle Realitatea Plus.

roumanie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, roumanie, élections, élection présidentielle, manifestation