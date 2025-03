https://fr.sputniknews.africa/20250310/le-service-russe-de-renseignement-exterieur-demonte-la-position-britannique-sur-lukraine-1071023484.html

Le Service russe de renseignement extérieur démonte la position britannique sur l'Ukraine

Le Royaume-Uni veut saper les efforts américains visant à mettre fin au conflit en Ukraine, a souligné le Service russe de renseignement extérieur (SVR). 10.03.2025, Sputnik Afrique

Londres agit comme le "principal pyromane" du conflit mondial, a déclaré ce 10 mars le Service russe de renseignement extérieur (SVR) dans un communiqué publié à Moscou.Points clés du communiqué:Londres est irrité que Trump "mène un dialogue avec la Russie en tant que superpuissance et fasse preuve de dédain à l'égard de ses alliés les plus proches", a déclaré le Service russe de renseignement extérieur (SVR) dans un communiqué.Autres déclarations clés du SVR:▪️ Londres voit une menace pour ses intérêts dans la promotion du dialogue entre les États-Unis et la Russie pour résoudre le conflit ukrainien;▪️ Les autorités britanniques considèrent comme une priorité de saper les efforts de "maintien de la paix" de Trump. Des médias et ONG ont été chargées de diaboliser le Président américain;▪️ Londres a conclu que les États-Unis rejetaient les Britanniques en marge du processus de reformatage de la sécurité européenne et mondiale;▪️ Le Royaume-Uni craint que la perte de contrôle sur l'Ukraine ne compromette les projets visant à créer une "ceinture d'États frontaliers russophobes" et à organiser un blocus naval;▪️ Londres "se met en quatre" pour renforcer le régime de Kiev face aux pressions de Washington;▪️ Il est temps d'envoyer un signal clair à Londres: "Vous ne réussirez pas".

