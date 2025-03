https://fr.sputniknews.africa/20250310/la-zambie-compte-produire-1000-mw-delectricite-solaire-dici-la-fin-de-lannee-1071010974.html

La Zambie compte produire 1.000 MW d'électricité solaire d'ici la fin de l’année

La Zambie s'est fixée pour objectif de produire 1.000 mégawatts d'électricité à partir de l'énergie solaire d'ici la fin de l'année

"Le déficit énergétique auquel le pays est actuellement confronté peut être rapidement résolu grâce à l'énergie solaire", a déclaré M. Hichilema lors d’une réunion sur l'énergie avec des acteurs publics et privés.Il a souligné avoir chargé toutes les parties prenantes du secteur de l'énergie de travailler à la production de 10.000 mégawatts d'électricité à partir de l'énergie solaire, en commençant par 1.000 mégawatts d'ici la fin de l'année 2025."Comme pour l’objectif de 3 millions de tonnes de cuivre, nous avons besoin de 10 gigawatts pour la production d’électricité", a-t-il dit, exhortant les institutions financières à soutenir les initiatives mises en place pour améliorer l'approvisionnement en électricité du pays.Le Président Hichilema a également promis de soutenir un projet de production d'énergie hydroélectrique basé à Mporokoso par la compagnie Chileshe Mubanga, qui produit actuellement environ 300 kilowatts d'électricité, afin d’augmenter sa capacité à fournir de l'électricité à toute la ville de Mporokoso.S’exprimant par la même occasion, le ministre de l'Énergie, Makozo Chikote, a révélé que son département a formulé une feuille de route pour pallier le déficit énergétique du pays, notant que le choix a été porté en premier sur l’énergie solaire.Pour sa part, le directeur général de la compagnie d’électricité ZESCO, Justin Loongo, a indiqué que la Zambie souffre actuellement d'un déficit d'électricité d'environ 1.400 mégawatts, créé par l'insuffisance des précipitations pour la production hydroélectrique.M. Loongo a souligné qu'avec les accords d'achat d'électricité récemment signés et la production d'électricité attendue de 500 mégawatts à partir des différentes centrales solaires à travers le pays, la société sera en mesure d'alléger le fardeau des délestages électriques d'ici la fin de l'année.Il a également exprimé sa confiance que l'initiative "Ville verte" contribuera à réduire davantage le déficit énergétique et a révélé que la Société aura besoin d'environ 25 millions de dollars pour mettre en œuvre les projets solaires

