La Russie, 3e exportateur d'armes du monde, selon l'Institut SIPRI

Les États-Unis ont été les principaux exportateurs d'armes entre 2020 et 2024, devant la France et la Russie, selon un rapport de l'Institut international de... 10.03.2025, Sputnik Afrique

La Russie fait partie des trois plus grands exportateurs d'armes au monde, derrière les États-Unis et la France, a annoncé l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI).Entre 2020 et 2024, le volume des transferts d’armes à l’échelle mondiale est resté à peu près au même niveau que durant les périodes 2015-2019 et 2010-2014, mais la Russie a reculé au 3e rang, alors que les exportations américaines ont augmenté.Les principaux exportateurs mondiaux d'armes sont:Le principal importateur sur cette période est l'Ukraine, qui a reçu 8,8% des importations mondiales, provenant principalement des États-Unis (45%). Ses importations ont augmenté d'environ 100 fois par rapport à la période 2015-2019

