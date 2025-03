https://fr.sputniknews.africa/20250310/ils-ont-tous-ete-tues-un-veteran-sur-la-fusillade-de-manifestants-au-ghana-en-1957-1071025371.html

"Ils ont tous été tués": un vétéran sur la fusillade de manifestants au Ghana en 1948

10.03.2025

Le refus de Londres de payer les pensions aux vétérans ghanéens de la Seconde Guerre mondiale les a poussé d'organiser une manifestation pacifique qui a été fusillée par les colonisateurs. Cela a marqué le début de la lutte pour l'indépendance du Ghana, a expliqué à Sputnik Josef Hammond, vétéran ghanéen de la Seconde guerre mondiale, qui avait été témoin de ces événements du 28 février 1948.Les tirs contre les manifestants non armés ont provoqué des émeutes à Accra et, le 6 mars 1957, le Ghana est devenu la première colonie en Afrique à obtenir son indépendance, note l'ancien combattant.Cet épisode a marqué une étape importante vers la décolonisation et l'indépendance du Ghana.

