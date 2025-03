https://fr.sputniknews.africa/20250310/crise-alger-paris-la-cause-est-lextreme-droite-revancharde-actuellement-aux-manettes-en-france-1071013949.html

Crise Alger-Paris: la cause est "l’extrême droite revancharde actuellement aux manettes" en France

Crise Alger-Paris: la cause est "l'extrême droite revancharde actuellement aux manettes" en France

Dans cet épisode de L’Afrique en marche, l’ex-ministre et ambassadeur algérien Mohamed Laïchoubi dévoile les causes profondes franco-françaises de la nouvelle... 10.03.2025, Sputnik Afrique

Crise Alger-Paris: la cause est «l’extrême droite revancharde actuellement aux manettes» en France Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, l’ex-ministre et ambassadeur algérien Mohamed Laïchoubi dévoile les causes profondes franco-françaises de la nouvelle crise diplomatique entre Paris et Alger. Selon lui, "pour mener une politique étrangère rationnelle et efficace, il faut de la qualité dans les personnels politiques et diplomatiques".

"Au-delà de l’agitation médiatique et des gesticulations de certains responsables politiques français autour de soi-disant problèmes migratoires, les raisons profondes de l’actuelle crise diplomatique entre Alger et Paris tient essentiellement à des causes internes à la France", affirme à Radio Sputnik Afrique l’ex-ministre et ambassadeur algérien Mohamed Laïchoubi, politologue membre d'académies européennes, dont l'Académie royale d'Espagne, de centres de recherche et de cercles de réflexion en géopolitique ainsi que de think tanks internationaux.Dans le même sens, poursuit-il, "la seconde raison c’est la crise politique et l’éclatement des élites notamment après les dernières législatives qui a généré une assemblée nationale complétement paralysée à cause de l’absence de majorité législative qui paralyse les gouvernements voués à la chute après deux ou trois exercices. À ceci s’ajoute le grave problème de l’inconsistance, voire parfois l’indigence du personnel politique incapable de comprendre le nouveau monde en émergence et encore de générer de nouvelles idées pour réinventer le modèle économique et social du pays. Pour exprimer et mener une politique étrangère rationnelle et efficace, il faut de la qualité dans les personnels politiques et diplomatiques capables d’élaborer des stratégies à même de défendre et de promouvoir les intérêts du pays. Or en ce moment c’est plutôt l’inverse de ça qui existe dans les rouages du pouvoir et de la diplomatie en France, ce qui explique l’acharnement français sur beaucoup de pays, mais particulièrement l’Algérie à cause de l’extrême droite revancharde actuellement aux manettes, née, imprégnée de l’idéologie coloniale et des événements de la guerre d’indépendance algérienne.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

