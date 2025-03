https://fr.sputniknews.africa/20250309/musk-affirme-que-le-front-ukrainien-seffondrera-sil-coupe-starlink-1071003952.html

Musk affirme que le front ukrainien s'effondrera s'il coupe Starlink

Le milliardaire américain Elon Musk a souligné l'importance de son système Internet par satellite pour l'armée ukrainienne, dans un message sur X (ex-Twitter)... 09.03.2025, Sputnik Afrique

international

ukraine

conflit ukrainien

elon musk

starlink (constellation de satellites)

internet

Tous ceux qui "réfléchissent vraiment" veulent la paix en Ukraine et que le "hachoir à viande" s'arrête, a écrit sur X (anciennement Twitter) le propriétaire de Tesla et Space X.Auparavant, les médias occidentaux avaient annoncé que les négociateurs américains auraient évoqué la possibilité de couper l'accès au système Starlink pour l'armée de Kiev lors d'entretiens sur les terres rares ukrainiennes. Elon Musk avait plus tard démenti cette information.

ukraine

