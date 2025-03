https://fr.sputniknews.africa/20250309/les-normes-educatives-russes-aident-les-pays-des-brics-et-africains-dans-le-secteur-energetique-1071009951.html

Les normes éducatives russes aident les pays des BRICS et africains dans le secteur énergétique

Les normes éducatives russes aident les pays des BRICS et africains dans le secteur énergétique

Les partenariats éducatifs russes permettraient de former des professionnels dans le secteur de l'énergie, notamment atomique, a déclaré à Sputnik Afrique

Le système russe de partenariats aligne les universités sur les besoins de l'industrie pour former les locaux aux normes techniques les plus élevées, ce qui renforce la souveraineté industrielle africaine, a déclaré à Sputnik Afrique Masamba Kah, coordinateur des programmes russes d'éducation au nucléaire en Afrique."Un bon exemple est la société d'État Rosatom, qui travaille avec un réseau d'universités spécialisées dans tous les aspects ou applications de la technologie nucléaire. Ces universités préparent les étudiants à faire de la recherche et du développement pour l'industrie", a-t-il ajouté.

