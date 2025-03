https://fr.sputniknews.africa/20250309/le-president-du-ghana-a-effectue-une-visite-officielle-au-mali-1070994738.html

Le Président du Ghana a effectué une visite officielle au Mali

John Dramani Mahama s’est rendu Bamako le 8 mars pour une visite d’amitié et de travail de 24h. Il a été accueilli par le Président de la Transition, Assimi... 09.03.2025, Sputnik Afrique

Selon la présidence du Mali, plusieurs sujets d’intérêt commun ont été abordés, à savoir: Le Président ghanéen a insisté sur la nécessité de rétablir un dialogue respectueux et constructif entre les deux regroupements: "Nous devons œuvrer à instaurer des relations dignes de ce nom entre l’AES, la Confédération des États du Sahel, qui est une réalité irrévocable, et la CEDEAO". Les deux Chefs d’État ont également évoqué la réactivation de la grande commission mixte de coopération entre le Mali et le Ghana.

