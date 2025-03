https://fr.sputniknews.africa/20250309/le-gouvernement-de-la-rdc-met-a-prix-les-tetes-de-dirigeants-du-m23-1070996405.html

Le gouvernement de la RDC met à prix les têtes de dirigeants du M23

"Une récompense de 5 millions de dollars est offerte à toute personne permettant l'arrestation des condamnés Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa et Sultani...

Corneille Nangaa est l’ancien président de la Commission électorale de la RDC. Bertrand Bisimwa et Sultani Makenga sont respectivement président et chef militaire du M23. Jugés par contumace à Kinshasa, ils ont été condamnés à mort par la justice militaire congolaise en août 2024. Selon le même communiqué, "une prime de 4 millions de dollars" est promise pour toute information menant à l’arrestation de "leurs complices en fuite" et "d’autres individus recherchés".

