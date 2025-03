https://fr.sputniknews.africa/20250309/je-nen-croyais-pas-mes-yeux-le-porte-parole-du-kremlin-sur-la-dispute-trump-zelensky-1071002669.html

"Je n'en croyais pas mes yeux": le porte-parole du Kremlin sur la dispute Trump-Zelensky

Sputnik Afrique

L'altercation qui a eu lieu fin février entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à Washington était digne de l'Antiquité, mais non des usages diplomatiques... 09.03.2025, Sputnik Afrique

La dispute entre Trump et Zelensky à la Maison-Blanche est du jamais vu sur le plan diplomatique, a déclaré ce dimanche 9 mars le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à la télévision russe.Une altercation entre Trump et Zelensky a eu lieu le 28 février au Bureau ovale, alors que le dirigeant ukrainien était venu pour signer un accord sur l'exploitation conjointe des ressources minérales ukrainiennes. Le Président américain a exigé que le chef du régime de Kiev accepte un cessez-le-feu, lui reprochant de jouer avec la Troisième Guerre mondiale. M.Zelensky a commencé à justifier ses décisions, à accuser la Russie et même à proférer des menaces à l'encontre des États-Unis. Les interlocuteurs ont élevé la voix, se coupant la parole à plusieurs reprises.. La délégation ukrainienne a finalement été priée de quitter la Maison-Blanche. L'accord sur les terres rares ukrainiennes n'a pas été signé.

