https://fr.sputniknews.africa/20250309/cote-divoire-la-production-aurifere-a-depasse-les-50-millions-de-tonnes-en-2023-1070993713.html

Côte d'Ivoire: la production aurifère a dépassé les 50 millions de tonnes en 2023

Côte d'Ivoire: la production aurifère a dépassé les 50 millions de tonnes en 2023

Sputnik Afrique

La production d'or de la Côte d'Ivoire a décuplé depuis 2011, franchissant la barre des 50 tonnes en 2023, selon le Groupement professionnel des miniers de... 09.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-09T07:31+0100

2025-03-09T07:31+0100

2025-03-09T07:31+0100

côte d'ivoire

afrique subsaharienne

or

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/1f/1069972037_0:20:3488:1982_1920x0_80_0_0_6252dc834593d631ccd823ae08326eab.jpg

Le pays vise beaucoup plus haut et veut se hisser au rang des plus grands producteurs africains d'or, comme le Ghana dont la production a atteint 114 tonnes en 2023. "La Côte d'Ivoire vise une production d'or de 62 tonnes en 2025, contre 58 tonnes en 2024", a annoncé Jean-Claude Diplo, président du GPMCI, ajoutant que l'objectif est d'atteindre une production similaire à celle du Ghana d'ici 2030. Le ministre ivoirien des Mines, Mamadou Sangafowa Coulibaly, avait déclaré en juin 2024 que la Côte d'Ivoire devrait produire au moins 100 tonnes d'or par an au cours des cinq prochaines années. Pour atteindre un tel niveau de production, le pays mise sur l'exploitation de nouvelles grandes mines, notamment celle en construction à Koné, située à 350 km au nord-ouest de la capitale Yamoussoukro. Prévue pour être opérationnelle en 2027, cette mine devrait devenir la plus grande du pays et produire jusqu'à 349.000 onces d'or par an. Cela s'ajoute aux récentes mises en service des mines de Lafigué, Abujar et Séguéla, ainsi qu'aux projets aurifères prometteurs encore en phase d'exploration.

côte d'ivoire

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

côte d'ivoire, afrique subsaharienne, or