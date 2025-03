https://fr.sputniknews.africa/20250308/vols-quotidiens-vers-moscou-ethiopian-airlines-annonce-des-projets-ambitieux-1070988111.html

Vols quotidiens vers Moscou: Ethiopian Airlines annonce des projets ambitieux

Les Russes sont actifs en Afrique et Ethiopian Airlines compte augmenter ses nombres de vols vers Moscou, a indiqué à Sputnik Afrique Lemma Yadecha, directeur... 08.03.2025

La compagnie aérienne Ethiopian Airlines prévoit de passer de cinq vols par semaine vers Moscou à des vols quotidiens d'ici octobre, a déclaré à Sputnik Afrique Lemma Yadecha, directeur commercial du groupe.Les Russes sont "très actifs en Afrique", dans le commerce et les affaires, souligne le responsable, ajoutant qu'Ethiopian Airlines relie aussi la Russie à l’Amérique latine, à l’Europe et au-delà.L'Éthiopie est désormais située géographiquement "au cœur des BRICS" et la compagnie peut en tirer avantage, précise encore Lemma Yadechan.

