En 2009, la secrétaire d'État d'Obama, Hillary Clinton, a remis au ministre russe des Affaires étrangères un bouton rouge portant l'inscription "Reset" (réinitialisation) qui suite à une erreur de traduction s'est transformé en "Surcharge" en russe. Le cadeau symbolisait la reprise de relations chaleureuses connu dans les années 1990 et détruites par le conflit géorgien de 2008 et l'expansion continue de l'OTAN vers l'Est. Or, c'est bien la "surcharge" qui s'est produite à la place avec le conflit en Ukraine orchestré par quatre ans plus tard par Victoria Nuland, représentante de Clinton.

En 1969, le Président Nixon a consacré sa politique étrangère à l'amélioration des relations avec l'URSS. On appelait cela la "détente", et non une "réinitialisation", mais les objectifs étaient similaires, ce qui a conduit à la signature des traités SALT I et ABM, aux Accords d'Helsinki de 1975, à Soyouz-Apollo, à la normalisation des échanges commerciaux et à des efforts conjoints pour stopper les conflits au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est.