https://fr.sputniknews.africa/20250308/limpact-des-femmes-est-puissant-sur-le-monde-selon-un-responsable-des-brics-1070992714.html

"L'impact des femmes est puissant" sur le monde, selon un responsable des BRICS

"L'impact des femmes est puissant" sur le monde, selon un responsable des BRICS

Sputnik Afrique

La Journée internationale des droits des femmes permet de célébrer l'esprit d'innovation et de résilience portée par les femmes à travers le monde, a déclaré à... 08.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-08T19:09+0100

2025-03-08T19:09+0100

2025-03-08T19:09+0100

international

journée internationale des femmes

femmes

innovations

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/14/1065651082_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7271cab7373a97e3e2140d206e6c3353.jpg

Les femmes qui "brisent les barrières, suscitent des idées et inspirent le changement" sont à l'honneur en ce jour du 8 mars, a déclaré ce samedi à Sputnik Afrique Josia Moyo, directeur adjoint de la recherche et du développement des politiques de l'Association sud-africaine des jeunes des BRICS.Et le responsable d'appeler les gouvernements, le secteur privé et la société civile à "construire un monde plus inclusif, plus sûr et plus prospère pour les femmes et les filles".

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, journée internationale des femmes, femmes, innovations, opinion