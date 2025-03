https://fr.sputniknews.africa/20250308/les-vitres-concues-pour-lavion-de-ligne-russe-mc-21-passent-des-tests-de-resistance---video-1070986586.html

Les vitres conçues pour l'avion de ligne russe MC-21 passent des tests de résistance - vidéo

Les vitres conçues pour l'avion de ligne russe MC-21 passent des tests de résistance - vidéo

08.03.2025

Les vitres conçues pour le moyen-courrier russe MC-21 ont réussi les tests de résistance, a annoncé le géant industriel russe Rostec.La première vidéo montre les tests des fenêtres latérales, la deuxième ceux de la vitre arrière et la troisième ceux du pare-brise. Ces vitres sont un produit à 100% russe, précise le groupe. Pendant les tests d'homologation, la verrière a résisté à un impact d'oiseau allant à une vitesse de plus de 600 km/h. Ce niveau de résistance est requis pour protéger les pilotes. Le pare-brise du cockpit du MC-21 est composé de 4 verres de silicate collés ensemble avec un film polymère. Il est chauffé par un élément électrique. La verrière ne s'embue pas lorsque les températures changent et conserve toujours des propriétés optiques élevées, selon Rostec.La verrière pour le MC-21 a été créée par le groupe de recherche et de production Tekhnologia d'Obninsk, dans la région de Kalouga. Cette entreprise fabrique de produits innovants pour l'industrie aéronautique.

