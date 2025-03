Le groupement Nord a libéré les localités de Viktorovka, Nikolaïevka, et Staraïa Sorotchina. Il a attaqué 12 brigades et deux régiments d'assaut ukrainiens.

L'aviation et l'artillerie ont frappé du personnel et de l'équipement ennemi dans 11 secteurs de la région de Koursk et 8 de la région de Soumy.