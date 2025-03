https://fr.sputniknews.africa/20250308/le-burundi-fait-face-a-un-afflux-important-de-refugies-congolais-1070981574.html

Le Burundi fait face à un afflux important de réfugiés congolais

Le Burundi fait face à un afflux important de réfugiés congolais

Sputnik Afrique

Le Burundi fait face à un afflux important de réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo, théâtre d'un conflit armée, a indiqué vendredi, le... 08.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-08T08:54+0100

2025-03-08T08:54+0100

2025-03-08T08:54+0100

burundi

afrique subsaharienne

réfugiés

république démocratique du congo (rdc)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104394/09/1043940931_0:255:2048:1407_1920x0_80_0_0_ed520567f2ac6fd9e9b7bbf24abf6b18.jpg

Le HCR a indiqué que près de 63.000 personnes sont arrivées en moins d'un mois, dont plus de 1.100 pour la seule journée du 5 mars.Depuis cette date, environ 85.000 personnes ont fui l'est de la RDC vers les pays voisins, en raison de la récente escalade des combats dans les deux provinces du Nord- et du Sud-Kivu, en proie, depuis le début de l'année, à une offensive des rebelles du M23.Malgré une légère baisse des arrivées la semaine dernière, des centaines de réfugiés continuent d'arriver au Burundi chaque jour au travers de 11 postes-frontières, dont la plupart ne sont pas officiels. La majorité d'entre eux sont des femmes, des enfants et des personnes âgées.Les autorités burundaises ont mis en place des structures d'accueil et de transit pour enregistrer, héberger et fournir une assistance d'urgence aux personnes qui arrivent.

burundi

afrique subsaharienne

république démocratique du congo (rdc)

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

burundi, afrique subsaharienne, réfugiés, république démocratique du congo (rdc)