Ce pays africain veut sortir une cinquantaine d'applications d'IA en quatre ans

Ce pays africain veut sortir une cinquantaine d'applications d'IA en quatre ans

Des applications d'intelligence artificielle pour optimiser la production agricole ou améliorer les soins seront développées par le Rwanda, a indiqué au New... 08.03.2025, Sputnik Afrique

Le Rwanda veut développer 50 applications dans des domaines comme la santé, l'éducation ou la finance en quatre ans, a déclaré au New Times David Byabagamba, spécialiste de la planification au ministère des TIC et de l'Innovation."Ces solutions visent à relever les défis locaux urgents afin d’améliorer la prestation des soins de santé, d’optimiser la productivité agricole, de renforcer l’inclusion financière et de rationaliser les opérations gouvernementales grâce à l’automatisation et à la prise de décision basée sur les données", a-t-il souligné.Le gouvernement entend prendre d'autres mesures, comme:

