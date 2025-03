https://fr.sputniknews.africa/20250307/trump-annonce-une-dynamique-positive-dans-la-preparation-des-negociations-sur-lukraine-1070969612.html

Trump annonce une dynamique positive dans la préparation des négociations sur l'Ukraine

Trump annonce une dynamique positive dans la préparation des négociations sur l'Ukraine

Le Président américain note un progrès considérable dans le processus de règlement du conflit en Ukraine. Selon lui, les deux parties sont d'accord pour se... 07.03.2025

"Nous avons beaucoup progressé avec l'Ukraine et beaucoup progressé avec la Russie ces derniers jours, et ce serait formidable de mener tout cela à bout", a déclaré le Président américain aux journalistes.Selon lui, les deux parties souhaitent signer un accord de paix faute d'options.Auparavant, Vladimir Poutine avait déclaré que Moscou n'accepterait pas un bref cessez-le-feu servant de répit à Kiev et avait insisté sur le fait que la paix en Ukraine devrait être fondée sur le "respect des intérêts légitimes de tous les peuples vivant dans cette région".

