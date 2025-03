https://fr.sputniknews.africa/20250307/trump-aimerait-reprendre-le-dialogue-avec-la-russie-et-la-chine-sur-le-desarmement-nucleaire-1070975337.html

Trump aimerait reprendre le dialogue avec la Russie et la Chine sur le désarmement nucléaire

Trump aimerait reprendre le dialogue avec la Russie et la Chine sur le désarmement nucléaire

Sputnik Afrique

L'administration américaine souhaiterait discuter avec la Russie et la Chine de la dénucléarisation. C'est ce qu'a déclaré le Président Trump en répondant aux... 07.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-07T16:39+0100

2025-03-07T16:39+0100

2025-03-07T16:39+0100

donald trump

vladimir poutine

xi jinping

chine

russie

états-unis

dénucléarisation

armes nucléaires

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/07/1070975070_0:511:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a3335dd47702d1f0b341a3a654e0e61.jpg

"Ce serait formidable si tout le monde se débarrassait des armes nucléaires," a déclaré Donald Trump aux questions des journalistes à la Maison-Blanche. Le Président américain souhaite proposer à ses homologues russe et chinois de commencer par réduire de moitié leur budget de la défense, et il pense que tous les trois, ils en seront capables. Les États-Unis et la Russie "en ont déjà tellement qu'ils pourraient détruire le monde 50 fois, voire 100 fois" et la Chine rattrapera leur niveau dans 5 à 6 ans, a-t-il averti. Trump a rappelé qu'au cours de son premier mandat présidentiel, il avait déjà abordé ce sujet avec Moscou. Maintenant, il a l'intention d'y inclure Pékin: "J'en ai parlé avec le Président de la Chine, Xi Jinping, et il serait très heureux de s'engager dans cette voie."

chine

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

donald trump, vladimir poutine, xi jinping, chine, russie, états-unis, dénucléarisation, armes nucléaires