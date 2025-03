https://fr.sputniknews.africa/20250307/penurie-de-carburant-au-niger-eviter-de-ramener-le-debat-au-politique-selon-un-economiste-1070974402.html

Pénurie de carburant au Niger: "éviter de ramener le débat au politique", selon un économiste

Pénurie de carburant au Niger: "éviter de ramener le débat au politique", selon un économiste

Au Niger, pays producteur du pétrole, le carburant se fait rare ces derniers jours. Les travaux à la raffinerie de Zinder et le non-respect de l'affectation de... 07.03.2025, Sputnik Afrique

La pénurie de carburant qui s'installe depuis plusieurs jours au Niger, pourtant pays producteur de pétrole, pourrait s'expliquer à deux niveaux, a déclaré à Sputnik Afrique Issoufou Boubacar Kado Magagi, consultant indépendant en Finances publiques et ancien inspecteur général d'État pour la Présidence du Niger.La raffinerie de Zinder, telle qu'elle a été conçue et négociée par le Président Mamadou Tandja, été conçue pour produire 20.000 barils du pétrole raffiné par jour, dont 7.000 barils affectés à la consommation nationale et vendus à des prix préférentiels, rappelle l'analyste. Les 13.000 barils restants de pétrole raffiné étaient destinés à la vente aux pays frontaliers, le Burkina Faso, le Mali, le Bénin, le Nigéria et le Tchad.En 2022, les autorités compétentes ont expliqué que les transporteurs des pays voisins venaient se ravitailler au Niger puisque le pays pratiquait un prix très en deçà des autres pays voisins, cela a "creusé un déficit au niveau de la consommation nationale", explique-t-il. Les autorités du régime déchu ont alors augmenté le prix du litre du gasoil, à 668 francs CFA.Depuis 2024, le Niger est devenu exportateur du pétrole brut avec 90.000 barils par jour destinés à l'exportation, permettant au pays de bénéficier d'une avance de 246 milliards de francs CFA auprès de ses partenaires chinois.Les nouvelles autorités légitimes ont fait passer le prix du gasoil à 618 francs CFA à partir du 23 juillet 2024.

